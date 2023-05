Drones naderden residentie Poetin: 'directe bedreiging voor zijn veiligheid'

Volgens de bron, die anoniem wil blijven, werd Poetin gisterochtend vroeg van zijn bed gelicht door zijn beveiligers vanwege een "dreiging in de lucht". Hoewel het onduidelijk blijft of de drone-aanvallen, waarvan Rusland Oekraïne heeft beschuldigd, daadwerkelijk gericht waren tegen de presidentiële villa, is het zeer waarschijnlijk dat vooral de Russische politieke en zakelijke elite gisterochtend uit hun slaap werden gerukt door het geluid van ontploffingen en neerstortende drones. Een van de bewoners van de wijk waar ook de residentie van de president staat, zei tegen The Moscow Times dat hij rond 06.00 uur wakker werd van "zeer harde geluiden van explosies".

Bronnen dicht bij het Kremlin noemen de kans heel groot dat Poetin aanwezig was in zijn buitenverblijf, toen de drones onderweg waren naar precies dit deel van de stad. "Poetin was zeer waarschijnlijk thuis in Novo-Ogaryovo. Dat betekent dat de aanval een directe bedreiging voor zijn veiligheid vormde."

De aanvallen waren op rijke buurten in het zuidwesten van Moskou. Daar ligt ook de villawijk Rjoeblovka, waar veel steenrijke oligarchen wonen en een groot deel van Poetins entourage. Poetin zelf brengt doorgaans ook veel tijd door in de regio, vooral in Novo-Ogaryovo, waar het presidentiële buitenverblijf van de president ligt.

Kremlinwoordvoerder Peskov bevestigde dat Poetin zijn werkdag gisteren "heel vroeg begonnen is". Volgens hem heeft Poetin "directe informatie" van het ministerie van Defensie en het ministerie van Noodsituaties gekregen. Hij liet in het midden of de president daadwerkelijk in Novo-Ogaryovo had geslapen of toch elders.

'Poetin móét reageren'

"De aanval op Moskou is daarmee in de eerste plaats een demonstratieve actie", zegt militair expert Jan Matvejev, die aangesloten is bij het anti-corruptienetwerk van oppositieleider Navalny. "Zo'n drone zal Poetin niet direct persoonlijk raken en het zal geen ernstige schade toebrengen aan militaire faciliteiten. Maar we hebben allemaal nog het beeld van de vuurbal boven het Kremlin op ons netvlies. Het is heel goed mogelijk dat het doel was om de residentie van Poetin te zien branden."

Volgens hem was de aanval vooral bedoeld om de aandacht te trekken van Poetin en de militaire leiding. "Ze zullen op een of andere manier moeten gaan reageren. Dat kan ook een militair effect hebben. Zo zullen ze gedwongen worden luchtverdedigingssystemen naar Moskou te brengen, die wellicht bij het front weggehaald moeten worden. Daar kan het Oekraïense leger weer van profiteren."