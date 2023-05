Emmen begint nacompetitie met winst op NAC, maar incasseert onnodige tegengoal

FC Emmen is sterk begonnen aan de nacompetitie. In de halve finale werd er van NAC Breda, dat de afgelopen maanden een sterke indruk maakte in de eerste divisie, met 2-1 gewonnen door de nummer zestien van de eredivisie.

Van de laatste achttien eredivisieclubs in de play-offs om promotie en degradatie wisten er slechts drie op het hoogste niveau te blijven. Zo schakelde NAC Emmen al eens uit in 2021.

Toch was Emmen-trainer Dick Lukkien onverschrokken voorafgaand aan het duel van vanavond. Anderhalve week terug wist de club uit Drenthe al dat het nacompetitie moest spelen. "We hebben de tik al even kunnen verwerken. Veel clubs gaan er met een negatief gevoel naartoe, ik zie deze wedstrijd als een uitdaging", aldus Lukkien.

Emmen niet bang

Lukkiens selectie leek aandachtig geluisterd te hebben naar de optimistische coach. In een vol Rat Verlegh Stadion begon Emmen overtuigend en was het met Jari Vlak direct dicht bij de openingstreffer.

Een afgeslagen schot belandde via de kluts voor Vlaks voeten. Hij draaide zich voor het vijandige doel knap vrij, maar strandde op Pepijn van de Merbel, de 21-jarige doelman die Roy Kortsmit verving na diens rode kaart in het vorige play-off duel met MVV.

Een kwartier later was de goalie kansloos. Opnieuw dook Vlak gevaarlijk op. Hij ging de combinatie aan met Mark Diemers en gaf laag en hard voor op de vrijstaande Lorenzo Burnet. De linkspoot nam aan en schoot kiezelhard binnen: 0-1.