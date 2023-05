Minstens 60 jonge kinderen de afgelopen zes weken omgekomen in weeshuis Sudan

In de Sudanese hoofdstad Khartoem zijn in een weeshuis minstens 60 baby's, peuters en oudere kinderen om het leven gekomen, meldt persbureau AP. De kinderen zaten onder erbarmelijke omstandigheden vast in het weeshuis terwijl buiten gevechten woedden.

Zesentwintig van de zestig kinderen stierven in twee dagen tijd, afgelopen vrijdag en zaterdag. De meeste overleden door een gebrek aan voedsel en door koorts. Onder de doden waren baby's van nog geen drie maanden oud. Ook stierven er vier weeshuismedewerkers.

AP sprak meerdere dokters, vrijwilligers en gezondheidsmedewerkers van weeshuis Al-Mayqoma. Ook heeft het persbureau beeldmateriaal bekeken waaruit de slechte omstandigheden in het weeshuis bleek.

'Catastrofale situatie'

"Het is een catastrofale situatie", zei Afkar Omar Moustafa, een vrijwilliger in het weeshuis, tegen AP. "Dit was iets wat we vanaf de eerste dag van de gevechten verwachtten."

In Sudan woedt sinds 15 april een zware strijd tussen twee rivaliserende groepen. Het regeringsleger is in gevecht met de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF).

Sinds april zijn in Sudan meer dan 860 burgers, onder wie minstens 190 kinderen gedood. Duizenden mensen zijn gewond geraakt.

Inmiddels zijn meer dan 1,65 miljoen mensen gevlucht naar veiliger gebieden in Sudan of naar buurlanden. Toch zitten nog veel mensen vast in hun huis, die niet kunnen vluchten. Ondertussen slinken de voedsel- en watervoorraden in het land.