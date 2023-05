'Verdachte fataal auto-ongeluk bij Sprang-Capelle reed 250 kilometer per uur'

De verdachte van een auto-ongeluk waarbij in maart een gezin om het leven kwam, reed volgens het Openbaar Ministerie met 250 kilometer per uur over de snelweg. De verdachte filmde zijn snelheidsmeter met zijn mobiel en ging steeds harder rijden. Tot één seconde voor de botsing waarbij hij achterop de auto van het gezin knalde, zou hij gas hebben gegeven, zegt het OM.

Bij het ongeluk op de A59 bij Sprang-Capelle kwamen twee kinderen en beide ouders uit Raamsdonksveer om het leven. De verdachte raakte lichtgewond. Uit een test na het ongeluk bleek dat de man te veel alcohol op had.

"Hij heeft inderdaad strafbare feiten gepleegd", zegt zijn advocaat volgens Omroep Brabant. "Maar mijn cliënt had een black-out tijdens de hele rit."

Het Openbaar Ministerie gaat daar niet in mee. "Dan had hij ook geen filmpje kunnen maken", zei de officier van justitie op de eerste zitting in de zaak.

Vaker in de fout

Het was niet de eerste keer dat de man aan het filmen was tijdens het rijden. "We hebben dertien filmpjes van de afgelopen twee jaar op zijn telefoon gevonden waarbij hij verkeersovertredingen begaat. Het interesseert hem echt geen biet", aldus de officier van justitie.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van doodslag. Er zou sprake zijn van voorwaardelijke opzet. Dat houdt in dat de verdachte het ongeluk niet opzettelijk heeft veroorzaakt, maar wel bewust het risico nam door onder invloed de weg op te gaan.

Er hangt hem een gevangenisstraf van meer dan 12 jaar boven het hoofd. Over ruim twee maanden gaat de zaak verder. In de tussentijd blijft de verdachte vastzitten.