Ruzie clubs en FIFA hindert WK-voorbereiding Oranje: 'Alles staat op de helling'

Bondscoach Andries Jonker baalt van de situatie in het vrouwenvoetbal. Door onvrede bij enkele clubs over de FIFA dreigen zij hun speelsters pas later af te staan.

Is Oranje van plan om te gaan betalen? "Dat is niet aan de coach, maar aan de directie", zegt Jonker. "Jan Dirk van der Zee, Nigel de Jong en Gijs de Jong moeten hier op internationaal niveau mee aan de slag."

En dan is er ook nog een internationale topclub (Jonker: "Het is niet aan mij om te zeggen welke") die een vergoeding eist voor het afstaan van zijn speelsters tot en met 10 juli. Wordt er niet betaald door de bonden, dan komen de speelsters pas op 10 juli bij de nationale ploeg.

Gesprekspartner voor de FIFA in het conflict is de European Club Association, waarin 42 clubs uit het vrouwenvoetbal verenigd zijn. Vanuit Nederland is kampioen Ajax bij de ECA aangesloten.

27 juni: selectie compleet na aansluiten speelsters die Champions League-finale of Italiaanse bekerfinale speelden, start trainingskamp in Limburg

19 of 23 juni: start voorbereiding in Zeist

"Het zorgt voor vraagtekens op heel veel gebieden", zegt de bondscoach. "Hoe en met wie gaan we trainen? Tegen wie spelen we? Hebben we wel zoveel staf en hotelkamers nodig? Kloppen de tv-contracten nog wel voor de oefeninterlands? Alles staat nu op de helling."

In die wedstrijd wil Jonker al zijn speelsters 45 minuten laten spelen. Om zo op te bouwen naar 60 minuten en 90 minuten speeltijd in de volgende interlands.

Een voorbereiding die vier dagen korter is, je zou kunnen denken: wat maakt het uit? Maar voor Jonker is 19 of 23 juni wel degelijk een groot verschil. "We zijn van plan om op 25 juni een oefenduel met een jongensteam te spelen. Dat gaat niet als de speelsters pas twee dagen in de voorbereiding zijn."

De clubs zijn verbolgen over de speelkalender van komend seizoen. Die is met de Olympische Spelen overvol. Voorbeeld: op 24 mei is de Champions League-finale en vlak daarna (27 mei tot en met 4 juni) volgt een interlandperiode. En kort voor de Spelen (25 juli tot en met 10 augustus) is nog een interlandperiode gepland.

Toch heeft Jonker wel begrip voor de clubs. Door de vele wedstrijden is overbelasting een belangrijk thema in het vrouwenvoetbal. Diverse topspeelsters liepen onlangs zware (kruisband)blessures op, vermoedelijk door de overdaad aan wedstrijden.

'19 juni is absolute minimum'

"We willen allemaal dat de speelsters een goede voorbereiding draaien. Dat helpt ze om de hele zomer van 2024 door te kunnen spelen", zegt de bondscoach van Oranje, die op 23 juli zijn eerste WK-wedstrijd speelt tegen Portugal..

"De voorbereiding starten op 19 juni was al het absolute minimum. Want we moeten ook nog naar de andere kant van de wereld vliegen. Elke sportman of sportvrouw kan dan een paar dagen even helemaal niks. Daarom is 19 juni echt het minimale."

Eerder maakten we deze explainer over de vele kruisbandblessures in het vrouwenvoetbal en de rol van het speelschema daarin.