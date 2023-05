Polen krijgt kostbaar schilderij terug dat door nazi's was geroofd

Een kostbaar schilderij dat in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's was buitgemaakt is terug in Polen. Het 16de-eeuwse doek, dat wordt toegeschreven aan de Italiaanse schilder Alessandro Turchi, is door Japan overgedragen aan de Poolse ambassade in Tokio.

Het schilderij Madonna met kind werd teruggevonden in Japan. Polen heeft tot nu toe zo'n 600 kunstwerken die in de oorlog waren geroofd teruggehaald. Meer dan 66.000 kunstwerken zijn niet teruggevonden. Polen heeft jarenlang gezocht naar kunstwerken die door nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie zijn geroofd.

Volgens de Poolse minister van Cultuur, Piotr Glinski, stond het barokke werk op de lijst van de 521 waardevolste kunstwerken die de nazi's uit Polen hebben geroofd tijdens de bezetting van 1939 tot 1945. Over de terugkeer is lang onderhandeld met Japan. Uiteindelijk hebben een veilinghuis en de laatste eigenaar besloten het schilderij zonder kosten aan Polen terug te geven.

In bezit van adel

Het schilderij werd vorig jaar door experts van het ministerie van Cultuur ontdekt op een veiling in Tokio. Vroegere eigenaren waren de Poolse graaf Stanislaw Kostka-Potocki in de 18de eeuw en een lid van de adellijke familie Lubomirski in de 19de eeuw. Het werd in de oorlog geroofd en aan het eind van de jaren '90 van de vorige eeuw verkocht op een veiling in New York.

Steeds meer roofkunst verschijnt op veilingen, omdat mensen de geschiedenis ervan niet meer kennen en zich niet bewust zijn van de herkomst, zegt het Poolse ministerie van Cultuur.