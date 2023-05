Horecabranche ergert zich aan website die reserveringen doorverkoopt

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is niet blij met de komst van een website waarop mensen voor veel geld reserveringen voor populaire restaurants kunnen overkopen. Sinds vorig weekend worden op de website Appointment Trader reserveringen aangeboden voor twee zeer populaire Amsterdamse restaurants. Het platform verdient hierop door een percentage van 20 tot 30 procent van de verkoopwaarde zelf te houden. Het doet denken aan Ticketswap, het systeem waarbij gebruikers hun kaartjes voor concerten en voorstellingen kunnen doorverkopen en ze 5 procent van de transactie afstaan aan Ticketswap. De dienst van Appointment Trader is echter minder sympathiek", vindt KHN. "Er worden schaarse reserveringen verhandeld, waarbij vooral tussenpersonen financieel profiteren." Reserveren bij de restaurants zelf is gewoon gratis. Wel vragen duurdere restaurants vaak van tevoren een aanbetaling, maar die wordt volledig van de rekening afgetrokken. Vol binnen minuut Platforms voor overname van reserveringen staan in Nederland nog in de kinderschoenen, maar in de VS zijn ze normaler. Zo beschreef de Amerikaanse journalist Rachel Sugar vorige maand hoe zij via meerdere platforms reserveringen voor populaire tijden kon kopen voor het extreem populaire restaurant Carbone in New York. Via de website van Carbone zijn tafels op de populaire tijden, tussen 18.00 uur en 22.00 uur, steevast binnen een minuut uitverkocht, maar op Appointment Trader en concurrent Cita Marketplace worden veel reserveringen aangeboden. Wie er morgen rond 19.00 uur wil eten, telt daar omgerekend ruim 600 euro voor neer. Dat is dus niet de maaltijd, maar alleen het recht om rond 19.00 uur in het restaurant plaats te nemen. Nog weinig belangstelling Op Appointment Trader in Nederland zijn de prijzen veel lager. Tot nu toe lijken er alleen reserveringen te zijn verkocht voor het Amsterdamse steakrestaurant Mr Porter en worden er nu alleen reserveringen aangeboden voor het Amsterdamse restaurant De Kas (ongeveer 110 euro voor een tafeltje op 10 juni om 19.00 uur). Eigenaar van De Kas Jos Timmer vindt het net als KHN een verschrikkelijke ontwikkeling: "We doen er alles aan om een goede prijs-kwaliteitverhouding te hebben en om een restaurant te zijn waar iedereen terechtkan", zei hij gisteren in Het Parool. "Dit voelt alsof iemand je de regie van je eigen restaurant uit handen neemt, zonder dat je er iets aan kunt doen."

Niet betalen voor reservering en toch snel een plekje? Voor mensen die graag een plekje willen bemachtigen in de extreem populaire restaurants is er een goedkoper alternatief: de wachtlijst. Jonnie Boer, van sterrenrestaurant De Librije vertelde erover in het EO-radioprogramma Dit is de Dag. "Er zijn heel veel mensen die griep krijgen of die gewoon niet kunnen in de week dat ze hebben gereserveerd. Dan werken die wachtlijsten echt wel." En voor de lunches, die veel minder populair zijn dan diners in de avond, zijn er vaak nog wel plekken. Vandaag kon bijvoorbeeld zonder problemen een lunchreservering voor zaterdagmiddag worden gemaakt bij De Librije.