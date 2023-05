OM wil 7 maanden cel voor man wegens doxing van politici en opruiing

Tegen een 21-jarige Arnhemmer is zeven maanden cel geëist wegens het online oproepen tot rellen en het delen van adressen van politici (doxing). De verdachte bekende dat hij opruiende berichten verstuurde tijdens de coronacrisis. Naar eigen zeggen wist hij niet goed wat hij deed, mede door alcoholgebruik.

Boris van W. deelde eind 2021 opruiende berichten in groepen op Telegram. Zo stuurde hij een lijst door met daarop mogelijke adressen van Mark Rutte en andere politici. "Iedereen deelt alles op Telegram", verweerde hij zich. Wel erkende hij in de rechtszaal dat hij dit niet had moeten doen. In zijn woning waren drugs en een gaspistool gevonden.

'Jullie zijn gek'

Van der W. reageerde woedend op de strafeis. "Ik stuurde alleen maar iets door, jullie zijn gek!", riep hij. De rechter dreigde hem uit de zaal te verwijderen als hij niet stopte met roepen.

Vorig jaar was de man niet opgedaagd bij de inhoudelijke behandeling van zijn zaak. Bij de vervangende zittingsdatum was hij ook niet aanwezig, omdat hij toen vast bleek te zitten in België. Onduidelijk is waarvoor.

Leven op de rit

Vandaag verklaarde W. dat hij zijn leven weer op de rit heeft. Hij wil met een opleiding beginnen en krijgt begeleiding. "Boris zit nu op een goede plek, waar hij de juiste begeleiding krijgt. Een celstraf doorkruist dat allemaal", zei de advocaat van W..

De officier van justitie betwijfelde of het echt beter gaat met de verdachte. Dat is volgens haar al vaker beweerd. Een voorwaardelijke celstraf zou volgens het Openbaar Ministerie daarom niet proportioneel zijn.

Als de rechter meegaat in de strafeis moet de man nog vier maanden de cel in; hij heeft al drie maanden in voorarrest gezeten.