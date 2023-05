15 jaar cel voor dodelijke schietpartij in Utrechts café

Een man die anderhalf jaar geleden iemand doodschoot in een Utrechts café krijgt een gevangenisstraf van vijftien jaar. De 41-jarige Utrechter is veroordeeld voor doodslag, poging tot doodslag op een tweede persoon en mishandeling van een derde persoon.

Op een avond in oktober 2021 liep de 41-jarige man café De Plak aan de Vleutenseweg binnen. Nadat hij een bekende had begroet, sloeg hij vrijwel meteen een andere man in zijn gezicht. Ze hadden eerder ruzie gehad op een camping, meldt RTV Utrecht.

Na de klap grepen omstanders de man vast, waarop hij een wapen trok en een 37-jarige man doodschoot. Dezelfde kogel veroorzaakte een klaplong bij een vrouw.

De overleden man was een bekende van de harde kern van FC Utrecht. Ruim duizend supporters van de club vormden een erehaag met fakkels om de man naar zijn laatste rustplaats te brengen.

Ongewild schot

De veroordeelde Utrechter zegt dat hij de trekker niet opzettelijk heeft overgehaald, maar de rechtbank gelooft dat niet. Aan de hand van de camerabeelden wordt een technisch mankement of een ongewild schot uitgesloten, aldus de rechtbank.

Naast de gevangenisstraf van vijftien jaar moet de 41-jarige man een schadevergoeding betalen aan de slachtoffers en nabestaanden.