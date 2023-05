Tenniscoach Lucassen geniet intens van 'krankzinnige avond' op Roland Garros

De immens populaire tennisser leek dood en begraven toen hij in de vijfde set op een 0-4 achterstand was gekomen. Mentaal en fysiek was hij gesloopt. Het Philippe Chatrier stroomde daarna leeg, tot ongenoegen van de fanatieke tennisfans die wel bleven zitten.

De inmiddels 36-jarige Monfils zette Roland Garros dinsdagavond in vuur en vlam door in de eerste ronde tegen de Argentijn Sebastián Baez voor een comeback van ongekende proporties te zorgen.

En toen gebeurde het. Monfils maakte een bevrijd gebaar, nadat hij zijn eerste game had gewonnen. Hij zou in ieder geval niet met 6-0 naar huis worden gestuurd.

Aan de heroïsche avond op het Philipp Chatrier zat ook een Nederlands tintje. Want in de spelersbox van Monfils zat tenniscoach Peter Lucassen hevig mee te klappen en aan te moedigen. De Brabander werkt sinds vier weken samen met de excentrieke Fransman.

"Man, wat was dit een rollercoaster. Dit was waanzinnig", zegt Lucassen een dag later, nadat hij is neergeploft op een stoel op het terras van het tennispark. "Ik heb met andere spelers spannende vijfsetters meegemaakt, maar dit is wel een legendarische partij waar iedereen nog jaren over zal praten, denk ik."

Op aanraden van Sluiter

Lucassen is net terug van de wedstrijd van Jelina Svitolina, de vrouw van Monfils. Svitolina wordt gecoacht door Raemon Sluiter. Het is geen toeval dat Monfils in zijn zoektocht naar een tweede coach - zijn huidige trainer Mikael Tillström kan namelijk niet fulltime meereizen - bij Lucassen is uitgekomen.

Hij beaamt dat Sluiter een balletje bij Monfils heeft opgegooid om Lucassen te benaderen. "Hij belde vier weken geleden op. Eerst belde zijn trainer en later belde Gaël mij zelf op", aldus de voormalig coach van Botic van de Zandschulp.

De boodschap van Monfils aan Lucassen? Help mij terug naar de top. De Fransman is door blessureleed naar de 394ste plaats afgezakt. Monfils wil zich dolgraag voor de Olympische Spelen in 2024 kwalificeren, op zijn Roland Garros.

Het is voor Lucassen een waanzinnige kans om met iemand samen te werken die mondiaal ontzettend populair is. Toch moest hij er in eerste instantie even over nadenken. "Ik heb een zoontje van zeven maanden, dus dat vraagt ook veel tijd. Maar ik heb het goed kunnen regelen", aldus Lucassen.