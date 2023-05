Dissident GroenLinks-Statenlid Fernald heeft spijt van stem op Volt

Het Zuid-Hollandse Statenlid Debora Fernald van GroenLinks dat gisteren bij de Eerste Kamerverkiezingen niet op haar eigen partij stemde, heeft daar spijt van. "Ik dacht dat het geen impact zou hebben, ik ben er een beetje beduusd van", zegt ze in een interview met de NOS. Fernald baarde opzien door op Volt te stemmen. Het kostte haar partij een zetel in de Eerste Kamer, en leverde Volt er eentje op. Toen duidelijk werd dat ze op een andere partij had gestemd, werd het Statenlid uit de GroenLinks-Statenfractie gezet. In het interview zegt Fernald dat ze de afgelopen maanden geen aansluiting kreeg met de rest van haar fractie, omdat ze met voorkeurstemmen was gekozen. "Anderen waren niet gekozen en die waren daar doodziek van. Ik voelde me niet welkom." Een eerdere klacht over discriminatie en racisme had er volgens Fernald niets mee te maken. Die was al voldoende afgehandeld door de partij, zegt ze. "Ik heb niet aan het effect voor de Eerste Kamer gedacht", zegt Fernald:

Fernald werd door Volt politiek op weg geholpen, zegt zij. Als dank gaf zij haar stem zonder te weten wat daarvan de consequenties zouden zijn. Daar heeft zij nu spijt van. - NOS

Fernald mocht sinds haar installatie als Statenlid naar eigen zeggen niet bij fractieoverleggen zijn en werd ook niet wegwijs gemaakt in de voor haar nieuwe functie. "Ik dacht: ik laat ze even huilie-huilie doen, maar ze kwamen er niet overheen." Dus zocht ze hulp bij andere partijen in het provinciehuis, en die hielpen haar wel, vertelt Fernald. "Iemand van Volt heeft mij een beetje wegwijs gemaakt." Dat bracht haar ertoe om op die partij te stemmen. "Als jij mij helpt - want mijn partij heeft geen tijd - dan geef ik die stem wel aan jullie." Fernald las nog wel het partijprogramma van Volt. "Ik dacht: dat lijkt heel veel op dat van GroenLinks." En ze besefte niet dat het gevolg zo groot zou zijn. "Ja, ik weet toch niet dat dat zo'n effect heeft. En als je niet weet hoe het werkt, dan moet iemand je het vertellen." Maar dat deed haar partij dus niet, benadrukt het Statenlid. Nu ze wel weet wat de gevolgen zijn, zou ze het graag terugdraaien. "Maar dat kan niet, denk ik." Fernald benadrukt dat er geen kwade opzet in het spel was. "Ik heb mensen gezien die hierdoor zwaar zijn geraakt. Het doet mij ook pijn. Ik hoop dat GroenLinks mij ook ergens kan vergeven."

Reacties Volt en GroenLinks Volt-voorzitter Rob Keijsers noemt de extra zetel een "blijde verrassing". Zijn partij heeft tot op het laatste moment overlegd met andere partijen om er stemmen bij te krijgen voor een extra zetel, maar dat was niet gelukt. "Helaas, jammer, dachten wij." Keijsers benadrukt dat Volt niet heeft aangestuurd op Fernalds stem. "Ze liep wat ontredderd door het pand" en dus kreeg ze hulp, zegt de voorzitter. "Er is zeker niet gehint om op ons te stemmen." GroenLinks- partijleider Jesse Klaver zei eerder vandaag dat Fernalds stem op Volt voor hem "geheel onverwacht" kwam. "Wat ik begreep had ze die ochtend nog gezegd op GroenLinks te stemmen. Dit is ongelooflijk balen." Sinan Özkaya, voorzitter van de fractie van GroenLinks in Zuid-Holland, liet gisteren in een schriftelijke reactie weten het "ontzettend jammer" te vinden dat Fernald niet op haar eigen partij heeft gestemd. "De samenwerking met Debora binnen de fractie van Zuid-Holland loopt al een tijd stroef, ondanks vele pogingen om daar verbetering in te krijgen, van beide kanten", liet hij weten.