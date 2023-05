Overvaller van Van Bommel was niet uit op spullen, maar op contract bij Antwerp

Uit onderzoek blijkt dat er een 'tracker' was bevestigd onder de auto van Van Bommel. Dit apparaatje leidde de politie uiteindelijk naar de telefoon van de Somalische verdachte Jamaleh Haban M. Een man die 17 zegt te zijn, maar volgens het OM 25 jaar oud is.

Van Bommel werd in het najaar opgewacht in de parkeergarage bij zijn appartement. De Nederlander wist te ontkomen aan de bewapende man door achteruit te rijden, waarbij hij een andere auto ramde. Hierdoor ging het alarm af en droop de overvaller af.

Mark van Bommel werd in oktober niet overvallen door iemand die uit was op zijn spullen, maar door een man die een contract bij Royal Antwerp wilde, de club waar de Nederlander trainer is. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie van België aan Het Nieuwsblad.

Op basis van gegevens die op deze telefoon staan, kwam naar voren dat M. het niet had gemunt op de auto of het horloge van de trainer, maar op een contract bij de Belgische profclub.

M. zou via een vertaalapp een Arabische tekst hebben laten omzetten in een Engels audiobestand. "Luister Mark, het leven van je familie hangt hiervan af, laat mij een profspeler worden. Ga niet naar de politie, we zullen jou en je familie vermoorden. We weten waar je woont", luidde de boodschap die M. waarschijnlijk wilde laten afspelen toen hij Van Bommel onder schot hield.

Van Bommel durft niet thuis te slapen

Volgens Maes heeft de gebeurtenis veel impact op Van Bommel. "Mijn cliënt is wel wat gewend maar dit niet. Hij durft niet meer thuis te slapen en leeft in een hotel."

De aanklaagster eist vijf jaar gevangenisstraf en een boete van 1.200 euro.

Van Bommel was zelf niet aanwezig in de rechtbank. De Nederlandse trainer speelt zondag tegen Racing Genk en kan dan kampioen van België worden.