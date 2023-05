Routiniers Van de Sanden en Van Es opvallende namen in WK-voorselectie Oranje

Bondscoach Andries Jonker heeft dertig speelsters opgenomen in zijn voorselectie voor het WK van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. De meest opvallende naam is Shanice van de Sanden, die na een afwezigheid terugkeert bij Oranje. De 30-jarige vleugelspits van Liverpool speelde in november 2021 de laatste van haar 93 interlands. Uit de voorselectie moeten nog wel zeven speelsters afvallen.

Voorselectie Oranje Keepers: Daphne van Domselaar (FC Twente), Lize Kop (Ajax), Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag), Jacintha Weimar (Feyenoord). Verdedigers: Kerstin Casparij (Manchester City), Caitlin Dijkstra (FC Twente), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Kika van Es (PSV), Stefanie van der Gragt (Internazionale), Dominique Janssen (VFL Wolfsburg), Aniek Nouwen (AC Milan), Alieke Tuin (Fortuna Sittard), Lynn Wilms (VFL Wolfsburg). Middenvelders: Jill Baijings (Bayer 04 Leverkusen), Daniëlle van de Donk (Olympique Lyon), Damaris Egurrola (Olympique Lyon), Jackie Groenen (Paris Saint-Germain), Wieke Kaptein (FC Twente), Victoria Pelova (Arsenal), Jill Roord (VFL Wolfsburg), Sherida Spitse (Ajax). Aanvallers: Lineth Beerensteyn (Juventus), Esmee Brugts (PSV), Tiny Hoekstra (Ajax), Renate Jansen (FC Twente), Fenna Kalma (FC Twente), Romée Leuchter (Ajax), Lieke Martens (Paris Saint-Germain), Shanice van de Sanden (Liverpool), Katja Snoeijs (Everton).

Ook 77-voudig international Kika van Es zit in de voorselectie. De 31-jarige linksback van PSV kondigde eerder deze maand aan dat ze na de zomer stopt met voetballen. Door een zwangerschap ging ze er vanuit dat ze het WK zou missen, maar Van Es kreeg een miskraam. Oranje-topscorer aller tijden Vivianne Miedema ontbreekt zoals bekend in de voorselectie. De spits van Arsenal kampt met een zware knieblessure.

Kika van Es - ANP

De dertig speelsters komen op 19 juni samen in Zeist voor het begin van het trainingskamp. Op 30 juni moet Jonker de definitieve selectie indienen bij de FIFA. Drie weken vrij Tussen het clubseizoen en de start van de WK-voorbereiding krijgen alle speelsters drie weken vrij. Enkele internationals sluiten daardoor wat later aan bij het trainingskamp. "Doordat VFL Wolfsburg op 3 juni de Champions League-finale speelt, beginnen Jill Roord en Lynn Wilms op 23 juni aan de voorbereiding. Dominique Janssen sluit op 27 juni aan", vertelt Jonker.

WK-duels Oranje in groep E 23 juli: Nederland - Portugal 27 juli: Nederland - Verenigde Staten 1 augustus: Nederland - Vietnam

"Lineth Beerensteyn speelt op 4 juni de Italiaanse bekerfinale. Ook zij start op 27 juni de voor bereiding. Dit na overleg met de betrokken speelsters en hun coach. Door met een groep van dertig spelers te beginnen, kunnen we wel een volledige voorbereiding draaien." Vanaf 27 juni gaat de voorbereiding verder in het Limburgse Horst waar Oranje toewerkt naar de uitzwaaiwedstrijd tegen België van 2 juli in het stadion van Roda JC in Kerkrade. Op 7 juli vertrekt Oranje naar Australië voor een trainingskamp, waarna het op 18 juli doorreist naar Nieuw-Zeeland.