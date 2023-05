Nederlandse 3x3 basketballers schitteren op eerste WK-dag met uitblinker De Jong

Op de WK in Oostenrijk wordt Mongolië met 22-12 aan de kant gezet en Japan met 21-13. Worthy de Jong is goed voor meer dan de helft van de Nederlandse punten. - NOS

De Nederlandse ploeg bestaat uit Jan Driessen, Worthy de Jong, Arvin Slagter en Dimeo van der Horst. De Jong was op de eerste WK-dag de absolute uitblinker. Tegen Mongolië was hij goed voor 13 punten, tegen Japan voor 12.

In het eerste duel met Mongolië was het krachtsverschil groot. Oranje was vanaf de eerste seconde de dominante partij en kwam nooit in de problemen.