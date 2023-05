Nederlandse 3x3 basketballers beginnen goed aan WK met ruime zege op Mongolië

De Nederlandse 3x3 basketballers zijn uitstekend begonnen aan de WK in Oostenrijk. In de eerste groepswedstrijd werd Mongolië eenvoudig met 22-12 aan de kant gezet.

Nederland staat vierde op de wereldranglijst en Mongolië zevende, maar het krachtsverschil op het veld in Wenen was veel groter. Oranje was vanaf de eerste seconde de dominante partij en kwam nooit in de problemen.

De Nederlandse ploeg bestond uit Jan Driessen, Worthy de Jong, Arvin Slagter en Dimeo van der Horst.

De Jong grote uitblinker

De Jong was met 13 punten de absolute uitblinker. De 35-jarige De Jong zette vorig jaar een punt achter zijn tienjarige carrière bij het nationale 'reguliere' basketbalteam om zich, met het oog op de Olympische Spelen van 2024, te richten op 3x3 basketbal.