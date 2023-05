Kaag wil contant geld wettelijk regelen

Het moet overal in het land mogelijk blijven om gratis contant geld op te nemen bij Geldmaat-automaten. Minister Kaag van Financiën wil de banken hiertoe verplichten en de beschikbaarheid van contant geld wettelijk regelen, liefst voor het eind van het jaar.

"De toegang tot contant geld is cruciaal", vindt Kaag. "Niet iedereen vindt de weg in het digitale betalingsverkeer. Voor hen moet contant geld beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar blijven. Daarnaast is contant geld bij storingen in het elektronisch betalingsverkeer een belangrijke terugvaloptie."

Publiek geld

De cashloze samenleving rukt op. De digitalisering van het betalingsverkeer, met pinnen en mobiel betalen, verdringt het gebruik van chartaal en contant geld.

Voor een grote groep mensen is contant betalen echter belangrijk, omdat ze bijvoorbeeld moeite hebben met elektronisch betalen, of om uiteenlopende andere redenen liever contant betalen. Volgens een onderzoek uit 2021 van McKinsey in opdracht van de Betaalvereniging is een op de dertien Nederlanders afhankelijk van contant geld

"Contant geld is de enige vorm van publiek geld. Het is een publiek anker in het betalingsverkeer en draagt bij aan het vertrouwen in het bredere financiële systeem", aldus Kaag.

De huidige vrijwillige afspraken met banken rond Geldmaat-automaten bieden te weinig zekerheid dat er in de toekomst over voldoende contant geld beschikt kan worden. De banken worden wettelijk verplicht om de huidige infrastructuur van geldautomaten in stand te houden.

Banken betalen

De afgelopen jaren hebben banken veel geldautomaten weggehaald of samengevoegd uit kostenoverwegingen. In 2015 telde Nederland ruim 8300 geldautomaten, in 2021 waren er nog maar 4900.

De kosten van het contant geld, de distributie en de basisinfrastructuur, zijn voor rekening van de banken. Volgens minister Kaag zijn dat in eerste instantie de drie grootbanken ABN Amro, ING en Rabobank, omdat zij gezamenlijk eigenaar zijn van Geldmaat en samen goed zijn voor 85 procent van de betaalrekeningen in Nederland. Andere banken maken gebruik van de Geldmaat-automaten tegen redelijke voorwaarden en tarieven.

Het is de bedoeling dat De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht gaat houden op de naleving en waar nodig tot handhaving zal overgaan.