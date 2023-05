Pegula al na één set naar derde ronde, ook Svitolina wint weer in Parijs

Jessica Pegula heeft op Roland Garros zonder al te veel inspanning de derde ronde bereikt. De als derde geplaatste Amerikaanse had de eerste set met 6-2 gewonnen van Camilla Giorgi, waarna de Italiaanse de strijd staakte vanwege een blessure.

Voor voormalig toernooiwinnares Jelena Ostapenko viel het doek. De Letse, als zestiende ingeschaald, moest haar meerdere erkennen in grandslamdebutante Peyton Stearns uit de Verenigde Staten: 3-6, 6-1, 2-6.

Ostapenko ging in 2017 verrassend met de eindzege aan de haal in Parijs, maar sindsdien reikte ze slechts één keer nog tot de derde ronde. De 21-jarige Stearns speelde tot nu toe veelal ITF-toernooien, maar veroverde in april al wel haar eerste WTA-titel. Dat deed ze op het gravel in Bogota.

Ook Svitolina door

Jelena Svitolina drong ten koste van Storm Hunter door tot de derde ronde. De Oekraïense, vorige week goed voor de titel bij het WTA-toernooi in Straatsburg, kreeg de zege evenwel niet cadeau: 2-6, 6-3, 6-1.