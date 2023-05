Oud-topsprinter Bolt wil meer persoonlijkheden in atletiek: 'Ging achteruit na mij'

Voormalig topsprinter Usain Bolt zou graag een rol spelen in de internationale atletiekbond. Hij wil de sport weer laten groeien nadat die, zo stelt de Jamaicaan, na zijn pensioen in 2017 achteruit is gegaan in populariteit.

Volgens Bolt is het minder geworden sinds hij met pensioen is gegaan. "Vanwege de persoon die ik ben en mijn persoonlijkheid, die groot was", stelt de achtvoudig Olympisch kampioen. - NOS

"Ik wacht nog op een antwoord van World Athletics (de wereldatletiekbond, red.). Ik heb contact gezocht en laten weten dat ik graag een rol wil spelen in de sport, als ze dat willen", vervolgt Bolt. "We hebben gesproken en we moeten afwachten wat eruit komt."

'Minder persoonlijkheden'

Bolt stond bekend om zijn persoonlijkheid, iets wat mede voor de populariteit van de sport zorgde. De nieuwe generatie atleten heeft dat minder, al zijn er volgens Bolt wel mensen die meer charisma kunnen brengen. "Het wordt een proces. Na mij ging het wat achteruit vanwege wie ik was als persoon, en hoe groot mijn persoonlijkheid was."

"Maar ik denk dat dit vanzelf beter wordt. Jonge atleten komen eraan en ik zie een paar persoonlijkheden die nodig zijn in de sport. Hopelijk verandert het in de komende jaren en hopelijk kan ik daar onderdeel van zijn en de sport helpen groeien."

Vorig jaar werden de WK atletiek gehouden in Eugene en was er teleurstelling over het aantal mensen op de tribunes. "Soms gaat het allemaal om waar het is", zegt Bolt, die denkt dat het volgend jaar bij de Olympische Spelen in Parijs wel vol zal zitten.

"Amerika is niet de beste plek voor atletiek. Ik denk dat het groots gaat zijn in Parijs, omdat het makkelijker te bereiken en ik weet dat Frankrijk altijd een goed team en goede atleten heeft. Ik kijk ernaar uit."