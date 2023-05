Bolt wil meer persoonlijkheden zien op atletiekbaan: 'Ging achteruit na mij'

Voormalig topsprinter Usain Bolt zou graag een rol spelen bij de internationale atletiekbond. Hij wil de sport weer laten groeien, nadat die, zo stelt de Jamaicaan, na zijn pensioen in 2017 achteruit is gegaan in populariteit. Bolt domineerde bijna tien jaar lang het sprinten. Bij de Olympische Spelen van Peking, London en Rio de Janeiro pakte hij in totaal acht gouden medailles. Verder verzamelde hij elf wereldtitels en bezit hij nog altijd de wereldrecords op de 100 en 200 meter. Afwachten Zes jaar geleden hing Bolt zijn schoenen aan de wilgen. "Ik heb veel tijd met familie doorgebracht. Als het op de atletiekbaan aankomt, ben ik er niet zo veel geweest als ik had gewild, maar ik probeer het nog steeds te volgen en op de hoogte te blijven van wat er gebeurt." "Ik wacht nog op een antwoord van World Athletics (de wereldatletiekbond, red.). Ik heb contact gezocht en laten weten dat ik graag een rol wil spelen in de sport, als ze dat willen", vervolgt Bolt. "We hebben gesproken en we moeten afwachten wat eruit komt."

Volgens Usain Bolt is het minder geworden sinds hij met pensioen is gegaan. "Vanwege de persoon die ik ben en mijn persoonlijkheid, die groot was", stelt de achtvoudig olympisch kampioen. - NOS