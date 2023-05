Nieuwe Servische protesten in het noorden van Kosovo

In het noorden van Kosovo is het nog altijd onrustig. In de stad Zvecan hebben zich honderden etnische Serviërs verzameld. Ze eisen dat de speciale politie van Kosovo en de Albanese burgemeesters zich terugtrekken uit het noorden van Kosovo. De groep heeft een grote Servische vlag bij zich.

Ook bij het gemeentehuis van Leposavic, een gemeente met zo'n 18.000 inwoners, hebben zich etnisch Servische betogers verzameld. NAVO-militairen hebben daar bij overheidsgebouwen versperringen met prikkeldraad aangelegd.

Vorige maand waren er in het noorden van Kosovo verkiezingen in enkele gemeenten, die werden geboycot door de Serviërs in de regio. Die vormen er het leeuwendeel van de bevolking. De opkomst was dan ook minimaal en had als resultaat dat in verschillende gemeenten etnisch Albanese burgemeesters werden gekozen.

Begin deze week probeerden de etnische Serviërs met harde hand te voorkomen dat de burgemeesters zouden worden geïnstalleerd. Bij de demonstraties in Zvecan vuurde de Kosovaarse politie traangas af om de demonstranten uiteen te drijven. Bij het geweld raakten NAVO-militairen gewond. Ook onder de Servische betogers vielen gewonden.