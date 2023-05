Vanavond op tv: Zorgen over Poolse wet • AI slurpt energie • Maffia-aanpak van Italië

Zorgen over nieuwe Poolse wet

De Poolse president Duda kondigde gisteren aan dat hij een wet gaat ondertekenen om Russische beïnvloeding tegen te gaan. Critici vrezen dat die wet misbruikt gaat worden om de oppositie uit te schakelen, in aanloop naar de verkiezingen later dit jaar. En ook de Europese Commissie zegt er zorgen over te hebben.

In de wet staat dat er onderzocht mag worden of een politicus zich tussen 2007 en 2022 liet beïnvloeden door Rusland. Blijkt dat het geval, dan kan hij of zij een beroepsverbod krijgen van wel tien jaar.