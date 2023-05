Titelkandidaat Tsitsipas werkt tweede klus op Roland Garros overtuigend af

Stefanos Tsitsipas is vlotjes doorgedrongen tot de derde ronde op Roland Garros. De in Parijs als vijfde geplaatste Griek was met 6-3, 7-6 (4), 6-2 te sterk voor Roberto Carballés (ATP-57).

De 24-jarige Tsitsipas had de regie stevig in handen en hield z'n opponent met machtige klappen ver achterin. De taaie Carballés had echter veel terug en in zijn ongeduld om de muur aan de overkant te slechten, waren de uithalen van de Griek niet altijd even nauwkeurig.

Hij hielp de zes jaar oudere Spanjaard na een slordige servicegame in de tweede set weer terug in de wedstrijd. In de tiebreak was Tsitsipas echter weer bij de les en daarna drukte de verliezend finalist van 2021, die een jaar daarvoor tot de laatste vier was gereikt, met gemak door.