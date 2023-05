Van Baarle maakt in Critérium du Dauphiné rentree na harde val Parijs-Roubaix

Dylan van Baarle keert volgende week terug in het peloton bij het Critérium du Dauphiné. De winnaar van Parijs-Roubaix in 2022 kwam tijdens de editie van dit jaar hard ten val, waarbij hij een breukje in zijn schouder opliep. Sindsdien kwam hij niet meer in actie.

Na een succesvol seizoen 2022 bij de ploeg van Ineos stapte Van Baarle voor dit seizoen over naar Jumbo-Visma. De man uit Voorburg kende een vliegende start met de zege in de Omloop het Nieuwsblad. Het was de opening van een dominant voorjaar van Jumbo-Visma.

Aan de goede vorm van de 31-jarige Van Baarle kwam een einde toen hij hard tegen de grond klapte in het beruchte Bos van Wallers. In de chaos kwam hij ten val, waardoor hij naast een gebroken schouder ook een gehavend gezicht aan de Hel van het Noorden overhield.

Bekijk hier de harde val van Van Baarle in Parijs-Roubaix