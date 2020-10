Ostapenko heeft het weer op haar heupen op Roland Garros

Jelena Ostapenko heeft weer van zich doen spreken op Roland Garros. De Letse nummer 43 van de wereld, die in 2017 verraste met de titel in Parijs, bereikte de derde ronde door topspeelster Karolína Plísková te verslaan.

Van Ostapenko is bekend dat wanneer ze het op haar heupen heeft, ze iedereen kan verslaan. Plísková, de Tsjechische nummer vier van de wereld, werd met 6-4, 6-2 kansloos gelaten.

Lang stil rond Ostapenko

Sinds haar winst op Roland Garros in 2017 had Ostapenko met een halve finale op Wimbledon in 2018 nog een uitschieter. Verder bleef het stil rond de Letse. Vorige week haalde ze - mede ten koste van Kiki Bertens - de laatste acht in Straatsburg.