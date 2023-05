Na Zaanstad start ook Tilburg proef met 'gratis geld' voor 150 bijstandsgezinnen

Honderdvijftig bijstandsgezinnen in Tilburg krijgen vanaf begin volgend jaar 150 euro extra per maand om naar eigen inzicht te besteden, bovenop hun uitkering.

Het gaat om een tweede proef met 'gratis geld' in Nederland. Sinds begin vorig jaar krijgen ook 150 Zaanse gezinnen gedurende twee jaar een onvoorwaardelijke maandelijkse gift van 150 euro.

"We willen onze inwoners zo goed mogelijk ondersteunen om minder stress te ervaren. De vraag is of extra geld hierbij helpt", zegt de Tilburgse wethouder Esmah Lahlah bij Omroep Brabant. "Leidt minder geldstress tot meer rust in de gezinnen en meer kansen? En wat doet het met de kinderen?"

Gestegen prijzen

Het zijn vooral de gestegen prijzen die mensen met een bijstandsuitkering in de problemen kunnen brengen, stelt de Tilburgse wethouder.

Omdat gemeenten wettelijk gezien niet aan inkomenspolitiek mogen doen, geven Tilburg en Zaanstad het geld niet zelf. Dat loopt via het Kansfonds, een samenwerkingsverband van een aantal grote loterijen en overheidsorganisaties die armoede bestrijden. "We geven het geld vanuit het volle vertrouwen dat mensen in armoede zelf heel goed weten hoe ze dat het beste kunnen inzetten", zei Henriëtte Hulsebosch van het fonds eerder.

Depressies en gezondheidsklachten

Onderzoeker Mirre Stallen van de Hogeschool van Amsterdam gaat de betrokken gezinnen volgen. Zij wil vooral weten wat er gebeurt als je gezinnen met een laag inkomen extra geld geeft zonder daar voorwaarden aan te verbinden. Op basis van ervaringen in andere landen zoals in de VS verwacht ze een positief effect. "Mensen hebben daardoor minder stress, minder mentale problemen zoals angsten of depressies en minder gezondheidsklachten. Ook verhoogt het de kans op het vinden van werk", aldus Stallen.

"Bovendien zijn er verbanden gevonden tussen het geven van geld en betere schoolprestaties van de kinderen. In Nederland is dit nooit eerder onderzocht. Dat gaan wij nu in Zaanstad en Tilburg doen."

De gezinnen die de maandelijkse extra toelage van 150 euro krijgen, mogen helemaal zelf weten waar ze het aan uitgeven. Het bedrag wordt na twee jaar langzaam weer afgebouwd. Er gaat telkens 25 euro af, tot er geen extra geld meer gegeven wordt. De Hogeschool volgt gedurende de proef ook een 'controlegroep' van bijstandsgerechtigden die het extra bedrag niet krijgt.