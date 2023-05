Boeren en tuinders in geestelijke nood vinden hulplijn Taboe(r)

De nieuwe hulplijn Taboe(r) voor boeren en tuinders in geestelijke nood blijkt in korte tijd in een behoefte te voorzien.

Twee maanden na de oprichting wordt de website zo'n tweehonderd keer per dag bezocht. Tientallen keren wordt er gemaild of gebeld. "Wij willen het taboe onder boeren rondom het praten over mentale problemen doorbreken. Bij een aantal boeren is dat gelukt", zegt de speciaal opgeleide telefoniste Nicole bij RTV Oost.

"Tegelijkertijd laat het ook zien dat de gevoelens van stress en somberheid groot zijn. Er zijn nog veel meer boeren en tuinders die mentaal in de knel zitten dan die nu contact hebben opgenomen. Wij zijn ergens toch ook blij verrast dat mensen ons weten te vinden."

De hulplijn is een initiatief van land- en tuinbouworganisatie LTO Noord en de stichting Zorg om Boer en Tuinder (ZOB). "Veel boeren en tuinders voelen zich niet meer gewenst, de druk vanuit de overheid en de maatschappij is groot. Daarnaast is er nog veel onduidelijk over de toekomst en dat doet wat met een mens", zei Fije Visscher van LTO Noord toen. "Praten helpt, al is praten over hoe het écht met je gaat soms nog taboe."

Simpele tips

Wat de telefonistes het meest opvalt is dat privé en bedrijf vaak door elkaar gaan lopen bij de boeren en tuinders die mentale problemen ondervinden. Soms gaat het om problemen in de relationele sfeer of financiële problemen. Vaak is het ook een opeenstapeling van het runnen van een bedrijf, mee te gaan met alle veranderingen, druk vanuit de maatschappij en de overheid en het hebben van een fijn privéleven ernaast.

"Soms kunnen wij helpen met simpele tips, zoals het maken van een duidelijke dagindeling", zegt Nicole. "Of door uit te vragen welke werkzaamheden zij nou echt leuk vinden om te doen en door vervolgens aan te geven dat ze die werkzaamheden misschien wat vaker moet plannen en er ook bewust van moeten genieten. Natuurlijk merk je soms ook tijdens het bellen dat één telefoongesprek niet gaat helpen. Dan proberen wij ze in contact te brengen met professionele hulp."

Zelfdoding

Zeker als een boer zo in de knoop zit dat hij denkt aan zelfdoding, verwijst Taboe(r) door naar professionele hulp. In Twente bijvoorbeeld, stapten in korte tijd twee boeren uit het leven. "Het is vaak een opeenstapeling in de persoonlijke leefwereld van iemand. Het verdriet bij familie en vrienden is immens, maar de dood van de twee mannen heeft ook zijn weerslag op collega's", zegt Fije Visscher nu. "In gesprekken met boeren in het gebied merk je dat de schrik en het verdriet over de zelfgekozen dood groot is."

Deel je vragen

De LTO'er zegt, twee maanden na het instellen van de hulplijn, te beseffen dat je niet iedereen met problemen kunt bereiken en helpen. Maar het belang van aandacht én omzien naar elkaar kan Visscher, zelf kalverhouder, niet vaak genoeg benadrukken. "Deel je vragen en zorgen, dan kunnen we elkaar helpen", zegt hij.