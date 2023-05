FC Twente onderzoekt mogelijk wangedrag fan tegen Ajax-spits Brobbey

Ajax-speler Steven Berghuis sloeg na de 3-1 uitnederlaag een Twente-fan die zich in de buurt van de spelersbus racistisch zouden hebben uitgelaten tegen spits Brobbey. Berghuis heeft vanwege die actie van Ajax een boete gekregen en ook inmiddels spijt betuigd.

FC Twente heeft het onderzoek naar mogelijk racistisch gedrag ten opzichte van Ajax-speler Brian Brobbey na de competitiewedstrijd van zondag in Enschede nog niet afgerond. De club is nog bezig videobeelden te analyseren en verwacht donderdag te weten of er een dader in beeld is.

Of er aangiftes liggen tegen Berghuis of de supporter wil de politie niet zeggen. Die zegt ook niet te weten wie de voetbalfan is.

De KNVB weet nog niet of de voetbalbond kan opgetreden tegen Berghuis voor zijn wangedrag. "Het is buiten het stadion gebeurd, maar het gaat dan wel weer over voetbal", legt een woordvoerder de onduidelijkheid uit. De bond denkt volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven.