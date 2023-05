Franse minister kritisch op Djokovic na politieke boodschap: 'Militant en ongepast'

De Franse minister van Sport heeft Novak Djokovic gewaarschuwd af te zien van politieke boodschappen op het tennistoernooi van Roland Garros. Volgens minister Amélie Oudéa-Castéra zijn de uitspraken van de Servische tennisser over Kosovo "niet gepast". Djokovic schreef zondag na zijn overwinning in de eerste ronde met een stift op de cameralens: "Kosovo is het hart van Servië, stop het geweld". Het was een reactie op de ongeregeldheden van de afgelopen dagen in Kosovo. De minister zei in een interview met tv-station France 2 dat toernooidirecteur Amelie Mauresmo inmiddels een gesprek heeft gevoerd met Djokovic en zijn entourage over het "principe van neutraliteit" op de tennisbaan. 'Militant en politiek' "Als het gaat om het verdedigen van mensenrechten en het samenbrengen van mensen rond universele waarden, staat het een sporter vrij om dat te doen", zei Oudéa-Castéra. Maar de boodschap van Djokovic is volgens haar "militant en heel politiek" en zou niet moeten worden herhaald. Djokovic verklaarde zondag op zijn persconferentie dat zijn actie op de tennisbaan "het minste is wat ik kon doen". De tennisser zei verantwoordelijkheid te voelen als publiek figuur "en als zoon van een man die in Kosovo is geboren". Bekijk de reactie van Novak Djokovic van zondag na zijn omstreden boodschap over Kosovo:

Novak Djokovic heeft op Roland Garros gereageerd op de ongeregeldheden in Kosovo. Na zijn partij schrijft hij op de cameralens: "Kosovo is het hart van Servië, stop het geweld". - NOS

Rond Kosovo, een voormalige provincie van Servië, werd eind vorige eeuw een bloedige oorlog gevoerd. In 2008 verklaarde Kosovo zich onafhankelijk, maar Servië accepteert dat niet. De afgelopen tijd is het weer erg onrustig in het noorden van Kosovo - waar veel etnische Serviërs wonen - na de installatie van vier burgemeesters met een Albanese achtergrond. Bij ongeregeldheden tussen etnische Serviërs en de NAVO-vredesmacht zijn tientallen gewonden gevallen. 'Nationalistische propaganda' Het olympisch comité van Kosovo heeft het IOC gevraagd een tuchtprocedure tegen Djokovic te starten. Volgens de Kosovaren maakt de tennisser zich schuldig aan "het verspreiden van Servische nationalistische propaganda" en vergroot hij daarmee de politieke spanningen in het gebied. Djokovic komt later vandaag in actie in de tweede ronde op Roland Garros. Zijn tegenstander is de Hongaar Marton Fucsovics.