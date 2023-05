Oranje-doelman Flekken naar Premier League, tekent voor vier jaar bij Brentford

De halve finale van Oranje tegen Kroatië op woensdag 14 juni begint om 20.45 uur en is live te zien in de NOS-app, op NOS.nl en op NPO 1. De finale op zondag 18 juni begint om 20.45 uur en is ook live te zien in de NOS-app, op NOS.nl en op NPO 1.

"Ik kijk erg uit naar mijn tijd in Brentford en het is erg fijn om hier te zijn", zegt Flekken. "Als je mij zeven jaar geleden, toen ik in de derde divisie van Duitsland uitkwam, had verteld dat ik op een dag in de Premier League zou spelen, had ik je voor gek verklaard. Het is een droom die uitkomt en mijn volgende stap. Ik hoop dat we als team en als club ook de volgende stap kunnen zetten."

Afgelopen seizoen zette Flekken met Freiburg al een knappe prestatie neer door als vijfde te eindigen in de competitie en zich te plaatsen voor de Europa League.

Ook Brentford heeft een sterk seizoen achter de rug. Twee jaar na de promotie naar de Premier League, eindigden 'The Bees' op een knappe negende plaats. Brentford kwam slechts twee punten tekort voor Europees voetbal.