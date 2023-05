Brand in Ardennen breidt zich niet meer verder uit, wel nog brandhaarden

De brand in de Belgische Ardennen die maandag aan het einde van de middag uitbrak, breidt zich niet meer verder uit. Dat heeft de gouverneur van de provincie Luik laten weten na een inspectie van het gebied vanochtend, schrijft VRT Nieuws.

Er is geen aangesloten vuur meer, maar er zijn er nog een aantal brandhaarden. De brand in het veengebied Hoge Venen zou zo'n 155 hectare hebben aangetast. De Nederlandse en Duitse brandweer schoten gisteren te hulp.

Ook vannacht waren zo'n honderd brandweerlieden druk met het bestrijden van de brand, schrijft VRT Nieuws. Hierbij hielp het volgens de nieuwssite dat de temperatuur daalde en het vochtiger werd. Toch was het vuur vanochtend nog niet helemaal gedoofd.

De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden omdat de wind van richting verandert. Blushelikopters uit Nederland en Duitsland staan klaar om bij te springen als het vuur weer aanwakkert.

Veroorzaakt door mensen

De veenbrand is waarschijnlijk veroorzaakt door menselijk handelen. "Er zijn maar twee oorzaken voor een bos- of veenbrand en dat zijn een blikseminslag en menselijk toedoen", zei René Dahmen, van het Waalse Departement Natuur en Bos (DNF) eerder tegen HLN. "Een blikseminslag hebben we niet gehad. Het kan dus alleen maar door menselijk toedoen komen." Kwade opzet wordt niet uitgesloten.