Bergkamp vraagt Twitter op te treden tegen bedreigingen van Kamerleden

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp maakt zich zorgen over bedreigende en gewelddadige tweets die naar Kamerleden worden gestuurd. In een brief aan het hoofd Global Government Affairs van Twitter wijst ze op tweets met video's en afbeeldingen waarin wordt opgeroepen tot geweld of zelfs moord. "Die berichten zijn in het Nederlandse recht waarschijnlijk strafbaar", schrijft ze.

Ze roept Twitter op hier iets aan te doen en serieuze stappen te nemen. Ze voegt eraan toe dat "om onze vrijheid van meningsuiting te beschermen Twitter voor een veiliger online omgeving moet zorgen".

Bergkamp benadrukt dat Kamerleden zich moeten kunnen uiten zonder te worden geconfronteerd met "huiveringwekkende bedreigingen".

De NOS heeft Twitter per mail om een reactie gevraagd op de brief van Bergkamp. Daar kwam een automatisch antwoord op: een mail met alleen een emoji van een drol. Een standaard antwoord waar eigenaar Musk trots op is, zo liet hij in maart weten.