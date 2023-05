Wekdienst 31/5: Sevilla tegen Roma in finale Europa League • Poolse premier bij Rutte

Goedemorgen! De Poolse premier Morawiecki is vandaag te gast bij premier Rutte. En in Boedapest wordt de finale van de Europa League gespeeld tussen AS Roma en Sevilla.

Maar eerst het weer: het is vandaag behoorlijk zonnig en de temperatuur loopt ook flink op. Vanmiddag is het rond 18 graden aan zee tot plaatselijk 25 graden in het zuidoosten. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind.