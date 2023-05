'Mensen met hoge inkomens kloppen vaker aan bij schuldhulpverleners'

Schuldhulpverleners zagen het afgelopen jaar meer mensen met hoge inkomens, schrijft de branchevereniging voor schuldhulpverlening (NVVK) in zijn jaarverslag. Dat komt volgens de vereniging door de hoge inflatie en stijgende energiekosten.

"We zien voor het eerst een forse stijging van deze groep, die verwachting is helaas uitgekomen", zegt Marco Florijn, voorzitter van de NVVK. "Dat komt mede doordat de compensatiemaatregelen van de overheid vaak waren gericht op mensen met wat lagere inkomens en niet op de mensen die modaal of dubbel modaal verdienen."

Meer ondernemers in problemen

Ook vroegen kleine ondernemers en zzp'ers vaker om hulp. Het gaat wel om een relatief kleine groep: vorig jaar waren het ruim 3400 mensen, het jaar daarvoor meer dan 2100. Toch noemt de NVVK de stijging zorgelijk.

"Ondernemers hebben vaak nog schulden uit de coronaperiode die de Belastingdienst binnenkort gaat invorderen", zegt Florijn. "Als de deurwaarders weer gaan lopen, zal er bij hen veel financiële stress ontstaan. Dat betekent een verdere stijging van het aantal melders bij ons."

Bij een melding kijkt een schuldhulpverlener samen met de ondernemers of het bedrijf kan worden doorgezet. Dat is door de coronasteun extra lastig geworden. "Het is daardoor best moeilijk te ontrafelen wat er nu precies aan de hand is in de onderneming", zegt Florijn. "Het is voor ondernemers echt belangrijk om snel hulp te zoeken."

Minder lang afwachten

Er zijn ook lichtpunten: de gemiddelde schuld daalde van ruim 42.000 euro naar 40.000 euro. Volgens de NVVK betekent dat dat mensen minder lang wachten met het vragen om hulp, waardoor hun betalingsachterstanden niet zo hard oplopen.

"Ook positief is dat het aantal betalingsregelingen is gestegen", zegt Florijn. "Daardoor hoeven mensen niet meteen de sanering in, maar kunnen we ze met een betalingsregeling helpen."