Lancering spionagesatelliet Noord-Korea mislukt, alarm in Zuid-Korea en Japan

Noord-Korea heeft geprobeerd een satelliet de ruimte in te krijgen, maar door een fout bij de lancering is de raket in zee terechtgekomen ten westen van het schiereiland. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. De oorzaak was een storing in de tweede trap van de raket, als gevolg van instabiliteit in de motor en het brandstofsysteem.

De raket werd rond 06.30 uur lokale tijd afgevuurd vanaf lanceerinstallatie Tongchang-ri in het noordwesten van het land. Zuid-Korea zegt dat het delen van de raket heeft gevonden en geborgen.

De lancering leidde tot groot alarm in Zuid-Korea en Japan. Daar werden evacuaties op touw gezet, die later weer werden ingetrokken. In Japan werd het waarschuwingssysteem geactiveerd in de prefectuur Okinawa, een gebied bestaande uit honderden kleine eilanden dat mogelijk in de baan van de raket lag. Mensen werden opgeroepen hun toevlucht te zoeken tot gebouwen of onder de grond.

Spionagesatelliet

Noord-Korea had gisteren bekendgemaakt dat het zijn eerste militaire spionagesatelliet tussen 31 mei en 11 juni in de ruimte wil krijgen. Met zo'n satelliet wil het land de Verenigde Staten en zijn bondgenoten beter in de gaten kunnen houden.

Er zijn signalen dat Noord-Korea meer dan één satelliet wil lanceren. Het lanceren van een satelliet door Noord-Korea is een schending van VN-resoluties. De VN legde al meerdere malen economische sancties op aan het land vanwege eerdere satellietlanceringen, die worden gezien als dekmantel voor het testen van langeafstandsraketten.

Noord-Korea zegt dat het hiermee reageert op dreiging van de Verenigde Staten. Het is overigens niet duidelijk of de spionagesatelliet de verdediging van Noord-Korea zou versterken. Er wordt getwijfeld aan of de satelliet geavanceerd genoeg is om beelden met een hoge resolutie te produceren. Mogelijk is de satelliet wel in staat om grote troepenverplaatsingen, oorlogsschepen en gevechtsvliegtuigen te detecteren.

In 2019 liepen gesprekken met de VS over denuclearisatie vast. Sindsdien heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un geregeld publiekelijk laten weten geavanceerde wapensystemen te willen bouwen, zoals een raket met meerdere kernkoppen, een nucleaire onderzeeër en een hypersonische raket. Volgens deskundigen probeert hij zo sterker te staan aan de onderhandelingstafel en de VS en Zuid-Korea tot concessies te dwingen.