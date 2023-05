Dissident Statenlid van GroenLinks werd binnen haar partij gediscrimineerd

Het Zuid-Hollandse Statenlid van GroenLinks dat bij de Eerste Kamerverkiezingen niet op haar eigen partij stemde, heeft in 2022 een klacht bij haar partij ingediend over discriminatie en racisme. Die is door de klachtencommissie van GroenLinks grotendeels gegrond verklaard, laat een woordvoerder van de Tweede Kamerfractie van de partij weten.

GroenLinks-Statenlid Debora Fernald baarde bij de verkiezingen opzien door niet op GroenLinks, maar op Volt te stemmen. Dat kostte haar partij een zetel in de Eerste Kamer. Toen duidelijk werd dat Fernald op een andere partij had gestemd, werd ze uit de Zuid-Hollandse Statenfractie gezet.

Kritische column

Fernald publiceerde deze maand een kritische column over haar behandeling binnen haar eigen partij. Daarin schrijft ze onder meer over haar ervaringen met een GroenLinks-bestuurslid in Rotterdam.

"Hij deelde mij mee dat ik geen succes zou hebben en niets zou bereiken vanwege mijn uiterlijk", schrijft Fernald over het bestuurslid. "Zo moet ik 'mijn afro-haar samenbinden en glad naar achteren dragen'. 'Dat doen al die andere zwarten die succes hebben ook'", zou het bestuurslid hebben gezegd.

Fernald meldde die uitspraken in 2020 in een informele mail aan GroenLinks-leider Jesse Klaver. Dat mondde uiteindelijk uit in de procedure bij de klachtencommissie. Na onderzoek kwam er een uitspraak en zijn er aanbevelingen gedaan, laat een woordvoerder van de Kamerfractie weten.

"Het partijbestuur heeft de uitspraak van de klachtencommissie overgenomen en is met de aanbevelingen aan de slag gegaan." De woordvoerder wil niet zeggen wat die aanbevelingen inhielden. Het bewuste bestuurslid zou geen lid meer zijn van GroenLinks.

Stroeve samenwerking

Sinan Özkaya, voorzitter van de fractie van GroenLinks in Zuid-Holland, laat in een schriftelijke reactie weten het "ontzettend jammer" te vinden dat Fernald bij de Eerste Kamerverkiezingen niet op haar eigen partij heeft gestemd.

"De samenwerking met Debora binnen de fractie van Zuid-Holland loopt al een tijd stroef, ondanks vele pogingen om daar verbetering in te krijgen, van beide kanten", liet hij verder weten. Fernald zegt tegen de NOS dat ze structureel werd genegeerd en als nieuweling in de Statenfractie ook geen begeleiding kreeg.

Volgens Fernald heeft ze tot het laatste moment getwijfeld of ze bij de Eerste Kamerverkiezingen op GroenLinks moest stemmen. Haar fractieleden bij GroenLinks wisten van die twijfel, zegt ze tegen de NOS. Ze kreeg naar eigen zeggen onvoldoende gehoor binnen haar partij als het gaat om integriteit en vertrouwen, waarna ze besloot om op Volt te stemmen.

Nu ze uit de GroenLinks-fractie is gezet, heeft Fernald besloten om in de Zuid-Hollandse Staten zelfstandig verder te gaan, onder de naam Groep Doe Stoer.