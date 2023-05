Wat Mertens (36) niet lukte met Napoli en PSV, lukt wel in Turkije: kampioen worden

Lang heeft Mertens niet hoeven treuren. Want dinsdagavond sleepte de 36-jarige aanvaller alsnog de eerste landstitel in zijn fraaie loopbaan binnen. Met Galatasaray werd hij dankzij een 4-1 overwinning op Ankaragücü kampioen van Turkije.

Tranen vloeiden bij de supporters van Napoli toen ze vorig jaar zomer afscheid namen van hun lieveling Dries Mertens. De kleine Belg, liefkozend 'Ciro' genoemd in Napels, maakte negen seizoenen het mooie weer in Napels, won twee keer de Coppa Italia en vertrok als clubtopscorer aller tijden (113 doelpunten).

Icardi uitblinker

Zo dominant als in Napels was Mertens niet in zijn eerste seizoen in Turkije. Die eer was weggelegd voor Mauro Icardi. De huurling van Paris Saint-Germain maakte in de kampioenswedstrijd twee treffers en bracht zijn seizoenstotaal op 21.

Voor de grootmacht uit Istanbul is het al de 23ste landstitel, maar de laatste was alweer vier jaar geleden.