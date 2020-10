Opnieuw een wereldwijde storing bij Microsoft

Microsoft-gebruikers hebben vanochtend last gehad van een wereldwijde storing. Gebruikers konden hierdoor niet inloggen in het outlook-account via de website of de app. Ook in Nederland werden tijdens de piek vanochtend om 09.30 uur meer dan 4000 meldingen bij Allestoringen.nl gedaan van de storing.

In eerste instantie dacht Microsoft dat het probleem zich alleen voordeed in India, maar het techbedrijf kwam hier al snel van terug. Op Twitter laat Microsoft weten dat het probleem werd veroorzaakt door een fout in een recente update. Microsoft Nederland heeft dit nog niet kunnen bevestigen.