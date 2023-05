Joran van der Sloot vecht tijdelijke uitlevering aan VS niet aan

Joran van der Sloot vecht zijn tijdelijke uitlevering door Peru aan de Verenigde Staten niet aan. Dat heeft zijn advocaat gezegd tegen persbureau AP.

Van der Sloot zit in Peru in een zwaarbeveiligde gevangenis vanwege de moord op de Peruaanse studente Stephany Flores in 2010. In de VS is hij aangeklaagd voor afpersing van de familie Holloway.

Van der Sloot wordt al jarenlang in verband gebracht met de verdwijning van Natalee Holloway, die in 2005 op 18-jarige leeftijd op Aruba vermist raakte. De studente werd voor het laatst samen met Van der Sloot gezien bij het verlaten van een bar. Haar lichaam werd nooit gevonden en de Nederlander werd niet vervolgd.

Aanklagers in de VS willen Van der Sloot nu vervolgen omdat hij de nabestaanden van Holloway 250.000 dollar had gevraagd in ruil voor informatie over de locatie van haar lichaam. Hij kreeg een voorschot van 50.000 dollar, maar vertrok daarmee naar Peru. Dat gebeurde in 2020. Later gaf hij toe dat hij valse beloftes had gedaan.

Tijdelijke uitlevering

Deze maand maakten de autoriteiten in Peru bekend dat ze van plan waren om Van der Sloot uit te leveren aan de VS, zodat hij daar terecht kan staan voor afpersing en fraude.

Een verdrag tussen Peru en de VS maakt het mogelijk dat een verdachte tijdelijk wordt uitgeleverd om terecht te staan in het andere land. Na de gerechtelijke procedure moet de verdachte wel worden teruggebracht. Aanvankelijk zei de advocaat van Van der Sloot dat hij van plan was de uitlevering aan te vechten.

Van der Sloot kan voor afpersing in de Verenigde Staten 25 jaar cel krijgen. Wanneer hij naar de VS wordt gebracht, is niet duidelijk.