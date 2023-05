Mourinho verloor nooit Europese finale, maar vindt Sevilla favoriet 'op basis van historie'

"Voor Sevilla is het spelen van een Europa League-finale bijna normaal. Voor ons is het heel bijzonder", zei hij tijdens de persconferentie. "Wij willen geschiedenis schrijven. Hoewel de historie er niet toe doet, is Sevilla op basis daarvan wel favoriet. Dat respecteren we."

Aan één van die twee reeksen komt dus een eind. De doorgaans zelfverzekerde Mourinho, die zijn eerste grote Europese trofee in 2003 won met FC Porto, dook daags voor de finale in de underdogrol.

Het is de eerste van vier Europese finales in de komende anderhalve week: AS Roma tegen Sevilla, met winst van de Europa League als inzet. Wat er woensdagavond ook gebeurt in de eindstrijd in Boedapest: er sneuvelt hoe dan ook een bijzonder record.

Momenteel staat AS Roma in de competitie op de zesde plaats, met één punt meer dan nummer zeven Juventus. Komende zondag wacht in de laatste speelronde een thuisduel tegen laagvlieger Spezia.

Dat ticket schuift daarom door naar de bekerwinnaar van het land dat voor volgend seizoen zevende staat op de coëfficientenlijst: Nederland. Omdat bekerwinnaar PSV vanwege de tweede plaats in de eredivisie al een beter ticket heeft (voorrondes Champions League), is 'plaatsvervanger' Ajax de gelukkige.

Hoe dat zit? Bij Europa League-winst krijgt Roma een ticket voor de Champions League. Het toegangsbewijs voor de Europa League-groepsfase, dat de club bij een vijfde of zesde plaats in de Serie A verdient, is dan 'niet nodig'.

Momenteel hebben de Amsterdammers een ticket voor de laatste voorronde van de Europa League in handen. Als AS Roma echter de Europa League wint én in de Italiaanse competitie op de vijfde of zesde plaats eindigt, gaat Ajax rechtstreeks naar de groepsfase van het tweede Europese toernooi.

Niet alleen in Sevilla en Rome, maar ook in Amsterdam wordt de Europa League-finale met veel belangstelling gevolgd. De uitslag kan gunstige gevolgen hebben voor het volgende Europese seizoen van Ajax.

Mourinho: "Ik heb veel ervaring, maar dat hebben de spelers van Sevilla ook. Ons team speelt nu twee jaar samen en mijn 'kinderen' zijn hongerig om iets speciaals te doen."

Van 'teleurstelling' naar 'groot moment'

In de afgelopen twee decennia was de 60-jarige Portugees ontegenzeggelijk een van de toonaangevende coaches in het Europese voetbal. Hij is in die periode naar eigen zeggen "een betere trainer en een beter mens geworden". Spraakmakend was hij in elk geval met regelmaat.

Zo liet hij zich in 2013, bij zijn aanstelling bij Chelsea, nog laatdunkend uit over de Europa League. De Londense club had die prijs vlak daarvoor gewonnen met zijn voorganger Rafael Benítez. "Als ik dat toernooi zou winnen, zou dat een grote teleurstelling zijn. Ik wil er namelijk niet in spelen", merkte Mourinho destijds op.