Almere City houdt met tien man VVV op gelijkspel in strijd om promotie

Mitchell van Rooijen haalde uit en zag zijn inzet via een been van de tegenstander en de onderkant van de lat het doel invliegen. Doelman Nordin Bakker was door de koerswijziging van de bal kansloos.

VVV, dat twee seizoenen geleden degradeerde uit de eredivisie, begon aanvallend aan de wedstrijd tegen Almere, dat nog nooit in de eredivisie speelde. De thuisploeg kwam dan ook na zeven minuten al op een verdiende voorsprong.

De winnaar van het tweeluik, dat zaterdag in Almere wordt beslist, staat in de finale van de play-offs om promotie/degradatie tegenover NAC Breda of FC Emmen. Die clubs treffen elkaar woensdagavond voor het eerst. Ook de finale gaat over twee duels, die op 6 en 11 juni worden gespeeld.

Almere City mag nog altijd dromen van de eredivisie en VVV van een terugkeer op het hoogste niveau. De eerste wedstrijd in de halve finale van de play-offs, waarin Almere het de laatste twintig minuten met tien man moest doen, eindigde namelijk in een 1-1 gelijkspel.

Zijn collega-keeper aan de andere kant van het veld, Ennio van der Gouw, wist ruim twintig minuten later ook hoe dat voelde. Hij werd op het verkeerde been gezet, omdat Van Rooijen een inzet van Anthony Limbombe onderweg aanraakte, en zag de bal fraai in het doel belanden.

Het was in het vervolg van de eerste helft VVV dat het dichtst bij een tweede doelpunt kwam. Na een soepel uitziende aanval gaf aanvoerder Sven Braken de bal voor, in de hoop dat de inlopende Nick Venema zijn voet ertegen kon zetten. Venema kwam echter enkele centimeters tekort om binnen te tikken.

Rood voor Post tegen oude club

De tweede helft begon voor Almere-trainer Alex Pastoor met een tegenvaller. Manel Royo moest geblesseerd het veld verlaten en werd vervangen voor Danny Post, die negen jaar lang het shirt van VVV droeg en 255 keer in actie kwam voor de club uit Venlo.

Een heldenrol tegen zijn oude club was echter niet voor Post weggelegd. Hij werd na 70 minuten met rood van het veld gestuurd, nadat hij met gestrekt been Simon Janssen had neergehaald.

De resterende minuten legde Almere zich voornamelijk toe op verdedigen en dat deed het met succes, want VVV kwam tegen tien man niet meer in scorende positie.