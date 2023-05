100.000 euro voor het tegengaan van platte zandhagedissen in Berg en Dal

De gemeente Berg en Dal, bij Nijmegen, trekt 100.000 euro uit om te voorkomen dat zandhagedissen worden overreden. Volgens onderzoekers zijn de dieren massaal slachtoffer van het verkeer. Jaarlijks worden er tientallen doodgereden vlak bij een fietspad in Groesbeek.

Het aantal zandhagedissen in de gemeente is in vijf jaar tijd bijna gehalveerd. Van de 425 in 2017 zijn in 2022 nog maar 181 van de zeldzame en beschermde reptielen over, blijkt uit onderzoek dat de gemeente heeft laten doen.

De onderzoekers zeggen tegen Omroep Gelderland dat het aantal dode hagedissen eigenlijk nog hoger is, omdat een deel van de overreden hagedissen, al voordat ze geteld waren, in de maag van hongerige andere dieren zijn verdwenen.

Er zijn ook minder zandhagedissen door klimaatverandering. Omdat het warmer wordt, is er minder struikheide aanwezig, zijn er minder open stukken zand en is de lage vegetatie verdwenen. Daardoor zijn de leefomstandigheden voor een hagedis verslechterd.

Langer scherm en tunnels

De onderzoekers vinden dat er maatregelen ter waarde van 100.000 euro nodig zijn om de zandhagedissen te beschermen. De gemeente neemt die aanbevelingen over. Van het geld wordt onder meer een scherm langs het gehele fietspad geplaatst, waardoor de beesten niet meer kunnen oversteken.

In een eerder stadium werd al 165.000 euro geïnvesteerd in het beschermen van de reptielen door op verschillende plekken langs het fietspad schermen te plaatsen. Dat wordt nu dus over de gehele lengte gedaan. Ook worden er tunnels onder het fietspad aangelegd, zodat de hagedissen toch naar de overkant van het fietspad kunnen.

De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek, die al jarenlang probeert een eind te maken aan het overrijden van de hagedissen, reageert verheugd op de aangekondigde maatregelen. De leden hopen niet langer platgereden reptielen te hoeven tellen, zegt Henny Brinkhof namens de werkgroep: "Dat hebben we drie jaar lang gedaan, iedere dag."