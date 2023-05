GroenLinks-Statenlid Debora Fernald stemde op Volt, uit fractie gezet

GroenLinks-Statenlid Debora Fernald heeft bij de Eerste Kamerverkiezingen niet op haar eigen partij gestemd, maar op Volt. Daardoor krijgt GroenLinks een zetel minder dan verwacht. Toen dat duidelijk werd, is Fernald door fractieleider Sinan Özkaya van GroenLinks in Zuid-Holland uit de fractie gezet.

Vanmiddag brachten de nieuwe leden van de Provinciale Staten en de leden van de kiescolleges voor Caribisch Nederland en voor niet-ingezetenen hun stem uit voor de Eerste Kamer. Leden van de Provinciale Staten mogen daarbij op een andere partij stemmen. Dat gebeurde vandaag tien keer.

Strategische stemmers

Van het overgrote deel van de beschikbare Eerste Kamerzetels was vooraf al duidelijk naar welke partij ze gingen, maar dat gold niet voor de acht restzetels. Partijen proberen door strategisch te stemmen de verdeling van die zetels nog te beïnvloeden. Zo stemden verschillende coalitiepartijen bij deze verkiezingen op elkaar om de ander te helpen, maar dat wordt meestal vooraf afgesproken.

De stem voor Volt van Fernald lijkt niet vooraf in overleg bepaald. De GroenLinksfractie heeft Fernald uit de fractie gezet en fractieleider Özkaya sprak over een "vertrouwensbreuk."

De samenwerking tussen de partij en het Statenlid verliep volgens de fractievoorzitter al een tijd moeizaam. Dat bevestigt ook partijvoorzitter Katinka Eikelenboom in een verklaring. "De samenwerking met dit Statenlid verliep al langer stroef. Het is nu gekomen tot een breuk binnen de fractie in Zuid-Holland", zei Eikelenboom.

Kritische column

Fernald is nieuw in Provinciale Staten, maar is al sinds 2014 actief binnen GroenLinks in Rotterdam. Ze vertegenwoordigde de afgelopen negen jaar de partij in de gebiedscommissie in Kralingen-Crooswijk.

Begin deze maand schreef Fernald een kritische column voor Metronieuws, waarin ze schreef dat haar integriteit en loyaliteit in twijfel werden getrokken bij de partij. Ook zei ze dat het bestuur en de fractie van GroenLinks Rotterdam haar uit de partij probeerde te werken, nadat ze haar beklag had gedaan over uitspraken van een bestuurslid.

Het bestuurslid had volgens Fernald verschillende opmerkingen gemaakt over haar uiterlijk. Hij zou onder andere hebben gezegd dat ze haar "afro-haar moest samenbinden en glad naar achteren dragen. Dat doen al die andere zwarten die succes hebben ook", schreef ze.

Fractievoorzitter Özkaya reageerde op de breuk met Fernald voor de camera van RTL Nieuws. "We merkten dat we lastig afspraken konden maken", zegt hij. Hij was verrast door de stem van het Statenlid voor Volt. Tot de stemming zou de fractie niet hebben geweten dat Fernald niet op GroenLinks zou stemmen.