NAVO stuurt nog eens 700 militairen naar Kosovo na rellen

De NAVO stuurt 700 militairen extra naar het noorden van Kosovo vanwege de onrust van gisteren. Dat heeft Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, bekendgemaakt. Daarnaast heeft het militaire bondgenootschap nog eens honderden reservisten gevraagd om paraat te staan. Gisteren raakten de NAVO-vredesmacht en etnische Serviërs in de stad Zvecan slaags toen die laatste groep wilde voorkomen dat de net gekozen Albanees-Kosovaarse burgemeester het gemeentehuis binnenging. Dertig NAVO-militairen raakten bij de ongeregeldheden gewond. Volgens de Servische autoriteiten liepen zo'n vijftig Servische demonstranten verwondingen op. Stoltenberg sprak vandaag van "onacceptabel geweld" dat "onmiddellijk moet stoppen". Hij waarschuwde dat de manschappen zullen ingrijpen als de veiligheid van de gehele bevolking in Kosovo in gevaar komt. De NAVO is momenteel al met zo'n 3800 manschappen in het land aanwezig.

Kosovo, hoe zit het? Servië en Kosovo liggen al tientallen jaren met elkaar overhoop. Kosovo is een voormalige provincie van Servië, die zich in 2008 eenzijdig onafhankelijk verklaarde. Zo'n honderd landen, waaronder Nederland, erkennen de onafhankelijkheid, maar Servië beschouwt Kosovo nog steeds als een Servische provincie. In Kosovo wonen bijna twee miljoen mensen. Ongeveer 90 procent is van Albanese afkomst. In het noorden wonen ook zo'n 50.000 etnische Serviërs. Zij erkennen de regering van Kosovo en Kosovaarse overheidsinstellingen niet. Het land wil lid worden van de Europese Unie, maar heeft nog geen uitzicht op het lidmaatschap, onder meer omdat niet alle EU-landen de onafhankelijkheid erkennen.