Duitser klust eigen overweg, treinverkeer stilgelegd

In het noordoosten van Duitsland heeft een man op eigen initiatief een spoorwegovergang aangelegd. Hij deed dat bij een goederenspoorlijn achter zijn huis in Blankenberg, in de buurt van Rostock. De politie spreekt van een gevaarlijke situatie en heeft het treinverkeer stilgelegd.

De man zou een paar weekenden aan de overweg hebben gewerkt. Hij legde betonplaten en grind tussen de rails en haalde een hekje en verbodsborden weg. Daar kwam een waarschuwingsbord voor terug, met de tekst: 'Oppassen bij het oversteken'.

Waarom de man de overweg heeft aangelegd, is niet duidelijk. Het pad leidt naar een perron dat al lang niet meer wordt gebruikt.

Tegenover de politie verklaarde de man dat hij de overweg als vrijwilliger had vernieuwd. Spoorbedrijf Deutsche Bahn, dat het traject beheert, zegt juist dat op die plek nooit een overweg is geweest en dat er ook geen vergunning voor is afgegeven.