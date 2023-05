Subsidiepot voor elektrisch rijden nog vol, anders dan vorig jaar

Autokopers laten de subsidiepot voor elektrische auto's dit jaar grotendeels links liggen. Waar de pot vorig jaar op 30 mei al leeg was, is er nu nog bijna 44 van de 67 miljoen euro over, ruim 65 procent. In de pot voor tweedehands elektrische auto's zit nog meer dan 18 miljoen euro.

Ook brancheorganisaties BOVAG en ANWB horen van autodealers dat er minder vraag is. "Mensen laten zich afschrikken door de onzekere vooruitzichten", zegt Paul de Waal van de BOVAG. "Nu hoeven elektrische rijders nog geen motorrijtuigenbelasting te betalen, maar na 2025 wel. Het is nog niet zeker hoe hoog die belasting wordt."

Volgens de ANWB blijven handelaren langer met hun elektrische modellen zitten. Ze verwachten dat de prijs daardoor zal gaan zakken. "Een tweedehands, vijf jaar oude Nissan Leaf II kun je nu voor 18.900 euro krijgen. Dat was een jaar geleden nog 21.900 euro", zegt woordvoerder Annelies Tichelaar.

Toch meer e-auto's verkocht

Opvallend is dat de daling niet in de verkoopcijfers te zien is. Daar is juist een flinke stijging te zien. In de eerste vier maanden van vorig jaar werden er 17.162 nieuwe elektrische auto's verkocht, terwijl er in die periode dit jaar 33.447 nieuwe elektrische auto's werden geregistreerd.

Volgens experts is daar een goede verklaring voor. De subsidies worden verstrekt op het moment van het tekenen van het contract, terwijl de nieuwverkopen pas worden geregistreerd op het moment dat de auto wordt geleverd. De levertijden liepen vorig jaar flink op, door verschillende problemen. Die vertraging lopen de producenten nu langzaam in, met een toename in de verkoopcijfers dit jaar.