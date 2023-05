Opmars chipbedrijf op beurzen te midden van waarschuwingen tegen AI

Chipbedrijf Nvidia zag zijn aandelen op de Amerikaanse beurzen vandaag opnieuw flink in waarde stijgen. Het bedrijf heeft een reeks nieuwe producten en diensten bekendgemaakt rondom kunstmatige intelligentie (AI).

Vorige week schoten van Nvidia-aandelen al omhoog. Donderdag steeg de waarde met 25 procent.

De chipfabrikant heeft inmiddels een beurswaarde van 1 biljoen dollar. Ook grote chipproducenten als AMD en Intel zagen hun aandelen stijgen.

Nvidia, naar eigen zeggen wereldleider op het gebied van AI, komt onder meer met een supercomputer, waarmee techbedrijven als Microsoft en Meta opvolgers van de bekende chatbot ChatGPT kunnen ontwikkelen.

Dramatische waarschuwing

Vandaag kwam er opnieuw een waarschuwing tegen de gevaren van kunstmatige intelligentie. In een verklaring wijzen vooraanstaande experts op het gebied van AI op de risico's.

De verklaring bestaat uit maar één zin, maar die klinkt dramatisch: "Het verminderen van het risico op vernietiging door AI zou een wereldwijde prioriteit moeten zijn naast andere risico's zoals pandemieën en een nucleaire oorlog."

De verklaring is ondertekend door honderden experts. Onder hen zijn topman Sam Altman van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, en Geoffrey Hinton, die bekendstaat als de 'godfather' van AI.

Wapens en misinformatie

Door de snelle ontwikkeling van AI, vooral die van slimme chatbots als ChatGPT, is er steeds meer kritiek op kunstmatige intelligentie. Critici wijzen erop dat AI bijvoorbeeld misbruikt kan worden voor wapensystemen en misinformatie.

Dit jaar vroegen duizend onderzoekers en technologen, onder wie Elon Musk, al in een brief om een pauze van 6 maanden in de ontwikkeling van AI vanwege de "vergaande risico's voor de maatschappij en de mensheid".

Wereldwijd werken landen aan nieuwe regelgeving om de nieuwe technologie te beteugelen. Het is de bedoeling dat er in de EU nog dit jaar een speciale AI-wet is. Wereldwijd loopt de Europese Unie daarin voorop. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie had vandaag een ontmoeting met Sam Altman van OpenAI, liet een woordvoerder weten, zonder verdere details te geven.