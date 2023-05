Migranten die komen werken en weer gaan; 'circulaire migratie' in Frankrijk werkt

De Marokkaan Ibrahim Boukil (43) zit op zijn knieën tussen de Franse aardbeien. Hij plukt ze en doet ze in een plastic bakje in een krat. Hij begint rond 08.00 uur, dan is het nog koel. Halverwege de middag is het onder de plastic zeilen al te warm om nog te plukken.

"Het is prima werk", vertelt hij. "Ik heb een contract voor vier maanden in het plukseizoen, dus in het voorjaar. Wat ik hier in Frankrijk in vier maanden verdien, zou ik thuis in Marokko in een jaar verdienen. Ik wil het blijven doen tot mijn pensioen."

Beleid van 'circulaire migratie'

Hij is niet alleen. Boukil werkt met zo'n 25 andere Marokkanen op een boerderij in het dorpje Cour-Cheverny in midden-Frankrijk. En dat doen ze allemaal elk jaar opnieuw. Hun komst wordt gecontroleerd door de Franse immigratiedienst OFII, net als hun vertrek na vier maanden.

Het wordt circulaire migratie genoemd. Migranten van buiten de EU mogen minimaal drie en maximaal zes maanden per jaar in Frankrijk komen werken, op verzoek van Franse werkgevers. Na het seizoenswerk moeten ze terug naar huis.

Terug in hun vaderland zijn ze verplicht om bij een lokaal kantoor van de Franse migratiedienst OFII hun papieren te laten afstempelen. Daarmee is officieel vastgesteld dat ze ook echt zijn teruggekeerd. En alleen met dat officiële stempel mogen ze het jaar erna weer naar Frankrijk komen, om opnieuw maximaal zes maanden seizoensarbeid te doen.

En zo herhaalt het procedé zich. Het feit dat ze elk jaar weer 'gecontroleerd' terugkeren naar huis is hun garantie op nieuw seizoenswerk in Frankrijk het jaar erna.

Tienduizenden aanvragen

"De Marokkanen zijn bij de Franse boer in dienst, ze krijgen een officieel contract", vertelt Rémy Dubois van landbouworganisatie FNSEA. "Ze krijgen het Franse minimumloon, Franse sociale zekerheid en Franse medische zorg."

Vorig jaar kwamen er via dit systeem bijna 20.000 migranten van buiten de EU naar Frankrijk. Dit jaar zijn er zo'n 30.000 aanvragen gedaan voor circulaire migratie.