Onbekende Braziliaan wint van Medvedev en zorgt voor stunt op Roland Garros

De eerste grote verrassing van Roland Garros is een feit. Daniil Medvedev, de nummer twee van de wereldranglijst, is in de eerste ronde al uitgeschakeld door Thiago Seyboth Wild, de nummer 172 van de wereld.

De Braziliaan had daar wel vijf sets voor nodig: 7-6 (5), 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-4.

Medvedev verloor bij zijn eerste vier deelnames aan Roland Garros ook in de openingsronde, maar de afgelopen twee jaar presteerde hij beter in Parijs. In 2021 was hij kwartfinalist en vorig jaar verloor hij in de vierde ronde.

In aanloop naar Roland Garros wist Medvedev het masterstoernooi van Rome, dat eveneens op gravel gespeeld wordt, nog te winnen.

Braziliaan speelt met lef

In de eerste ronde van het Franse grandslamtoernooi trof hij Seyboth Wild, die in 2023 op challengers 45 gravelpartijen speelde en er 35 won. En de nummer 172 van de ATP-ranglijst speelde met lef en imponeerde met zijn forehand tegen Medvedev.

Na een spannende eerste set, die in de tiebreak naar de 23-jarige Braziliaan ging, moest ook set twee beslist worden in de tiebreak. Seyboth Wild leek zijn eigen glazen in te gooien toen hij twee setpunten miste in de tiebreak en de set daardoor uit handen gaf. Medvedev kwam op 1-1 en pakte vervolgens ook de derde set.

Niemand geloofde meer in de kansen van de Braziliaan na de derde set. Medvedev hielp hem echter met afzwaaiers weer in het zadel. In de slotset regende het breaks, maar stond Seyboth Wild nooit op achterstand. Hij vloerde de Rus met een prachtige winner langs de lijn.

Seyboth Wild is de laagst geklasseerde speler die de nummer 2 van de wereld weet te verslaan sinds 1998. 25 jaar geleden was de Argentijn Mariano Zabaleta te sterk voor de Tsjech Petr Korda.