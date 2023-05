Feyenoord haalt Oranje-international Folkertsma terug naar Nederland

Feyenoord heeft Sisca Folkertsma vastgelegd voor volgend seizoen. De 26-jarige middenvelder keert daarmee terug naar de eredivisie.

Folkertsma debuteerde in 2012 voor sc Heerenveen, toen nog in de BeNe League. Daarna kwam ze in de eredivisie uit voor respectievelijk Ajax, PSV en FC Twente.

"Omdat mijn vader een Feyenoord-supporter is, draag ik ook al sinds kleins af aan de club een warm hart toe", zegt Folkertsma op de website van haar nieuwe club. "Ik hoop met mijn ervaring de jonge speelsters te helpen in hun ontwikkeling en daarbij mijn steentje bij te dragen aan het teamproces."

Terug bij Oranje

Sinds 2021 voetbalde Folkertsma in Bordeaux. Vorige maand werd ze voor het eerst sinds lange tijd weer geselecteerd voor Oranje. In totaal speelde ze zestien interlands.

Afgelopen seizoen eindigde Feyenoord, dat voor het tweede jaar uitkwam in de eredivisie voor vrouwen, op de zevende plek. Een jaar eerder werd in het debuutseizoen voor de Rotterdamse club de vijfde plek behaald.