Giro-winnaar Roglic ook naar Tour de France? 'Nee. Misschien. Ik weet het niet'

Na drie weken koersen door Italië is Primoz Roglic nu bezig aan een ronde door Nederland. Van Amsterdam naar Amersfoort, Veghel, Den Bosch, Hilversum en terug naar Amsterdam: welkom in het leven van de kersverse winnaar van de Giro d'Italia. Roglic kwam maandagavond laat aan in Amsterdam. Na een nachtje in het befaamde Okura-hotel gaat de Sloveen vandaag langs bij sponsoren van de Nederlandse Jumbo-Visma-ploeg, uiteraard met de Trofeo Senza Fine onder zijn arm. "Het voelt alsof ik nog aan de 22ste of 23ste etappe bezig ben", lacht de 33-jarige renner. Kortom: veel tijd om de afgelopen drie weken te laten bezinken heeft Roglic nog niet gehad. Als hij de vraag krijgt of hij over een maand ook aan de start van de Tour de France verschijnt, slaakt de Sloveen dan ook een onhoorbare, diepe zucht. "Nee. Misschien. Ik weet het niet."

Eerst nog maar eens terugblikken op de Giro d'Italia, die afgelopen zaterdag beslist werd na een zenuwslopende klimtijdrit. Roglic begon met een achterstand van 26 seconden op Geraint Thomas aan de laatste krachtmeting. Net toen hij tijd aan het goedmaken was op de kopman van Ineos, liep zijn ketting eraf nadat hij door een geul in het wegdek was gereden - alsof de duvel ermee speelde. De gedachten van sportief directeur Merijn Zeeman gingen op dat moment weer even terug naar de Tour de France van 2020, toen Roglic in de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles zijn voorsprong op Tadej Pogacar op het laatste moment nog verspeelde. Destijds zat Zeeman toe te kijken op een campingstoeltje langs de kant van de weg in Frankrijk. Afgelopen weekend zat hij met zijn gezin in een vakantiehuisje voor de televisie. "De spanning was niet te harden. Ook ik dacht: dit was het dan, toen die ketting eraf viel", aldus de sportief directeur. 'Mountainbikeverzet heeft zich uitbetaald' Over de kettingpech en het verzet van Roglic was na de tijdrit veel te doen. De Sloveen reed als enige met een enkel voorblad en een grote mountainbike-cassette. "Hij kon zo zijn normale cadans vasthouden, in plaats van dat hij veel te zwaar zou moeten trappen. Dat ligt hem minder goed", legt Zeeman uit. "Dat heeft zich uitbetaald, want daardoor kon hij het vermogen leveren dat hij wilde. Ware het niet dat het fijn zou zijn als die ketting er gewoon op was blijven liggen."

De Sloveen kreeg, nadat hij de ketting er zelf weer op had gelegd, hulp uit onverwachte hoek. Mitja Mežnar, een oud-ploeggenoot uit het schansspringen, stond toevallig vlakbij toen het gebeurde en hielp hem weer op weg. Een onwaarschijnlijk toeval. "We waren vier jaar lang kamergenoten bij het schansspringen en hoorden bij het viertal dat in 2007 wereldkampioen werd bij de junioren", vertelt Roglic. "Hij is een goede vriend. Alles gebeurt met een reden." 'Ervaring uit Tour 2020 maakte verschil' Zowel Roglic als Zeeman denkt dat de negatieve ervaring op La Planche des Belles Filles afgelopen zaterdag het verschil heeft gemaakt in de tijdrit. "Absoluut. Ik kon er daardoor in geloven. Ik wist hoe belangrijk die dag was", zegt de Sloveen. "Topsport is ook ervaringen stapelen", aldus Zeeman. "Met name het mentale aspect is compleet anders als je een trui moet verdedigen. Dat is een les die we allemaal hebben geleerd." Kijk de ontknoping in de Giro hier terug:

Een samenvatting van de twintigste etappe in de Giro d'Italia: een loodzware klimtijdrit. Geraint Thomas verdedigt een voorsprong van 26 seconden op Primoz Roglic, maar dat is ondanks materiaalpech van de Sloveen niet voldoende voor de eindzege. - NOS

Met de eindzege in de Giro d'Italia heeft Jumbo-Visma nu alle drie de grote rondes gewonnen. Net als Roglic heeft ook Zeeman nog even tijd nodig om alles te laten bezinken. "Het voelt nog onwerkelijk. Voor een ploeg uit Nederland is dat heel bijzonder", zegt de sportief directeur, die zijn blik al heeft gericht op de volgende grote ronde: de Tour de France. Zeeman wil niks uitsluiten - vlak voor de Giro moesten er door covid en een trainingsongeval ook vier vervangers opgeroepen worden - maar het lijkt hem nu geen goed idee om Roglic over een maand naar Frankrijk te sturen. "Hij gaat straks naar Slovenië en daar zal ook heel veel op hem afkomen. Hij is net ook weer vader geworden en heeft zijn baby weinig gezien, want hij is vanaf december bijna non-stop op pad geweest met het team om zich voor te bereiden op dit grote doel. Ik gun hem nu vooral rust en herstel." "Maar hij moet daar zelf ook iets over vinden. Ik ben vandaag de hele dag op pad met hem, ik ga het hem zelf ook vragen", aldus Zeeman. Tour de France? Voor de NOS-camera geeft de Sloveen even later nog geen uitsluitsel. "Dat zou dan etappe nummer 55 worden", grapt hij. "Ik wil nu graag naar huis, om alles wat er is gebeurd te laten bezinken. En om tijd door te brengen met mijn familie." Is dat dan een definitieve 'nee', of toch een 'misschien'? "Nee. Misschien. Ik weet het niet. Wie weet. Ik zeg altijd: je weet nooit wat er gebeurt in het leven, welke uitdagingen en kansen je krijgt... Maar over dat soort vragen wil ik nu niet nadenken. First things first."